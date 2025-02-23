«Енисей» подписал экс-нападающего «Ростова» и «Урарту» Долгова

«Енисей» объявил о подписании трудового контракта с нападающим Александром Долговым, который перешёл в клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.
Александр Долгов
Фото: пресс-служба ФК «Енисей»
«Саша, добро пожаловать в красно-синюю семью! Удачи на поле и как можно больше ярких голов за нашу команду», — говорится в заявлении «Енисея».
Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.
Долгов является воспитанником московского «Локомотива». Последним клубом 26-летнего форварда был армянский «Урарту», который он покинул в июле 2024 года.
За свою профессиональную игровую карьеру Долгов выступал за дубль «Локомотива», «Ростов», подмосковные «Химки», воронежский «Факел» и ереванский «Урарту».
Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.