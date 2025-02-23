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Грилиш интересен «Ньюкаслу», однако «сорок» отпугивает зарплата игрока в £ 300 тысяч — CL

Грилиш интересен «Ньюкаслу», однако «сорок» отпугивает зарплата игрока в £ 300 тысяч — CL
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«Ньюкасл» проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему «Манчестер Сити» Джеку Грилишу и рассматривает вариант с его покупкой грядущим летом. Об этом сообщает Chronicle Live.

По информации источника, несмотря на заинтересованность «сорок» английским футболистом, их настораживает заработная плата Грилиша, чей оклад в «Манчестер Сити» составляет £ 300 тыс. в неделю. Подчёркивается, что 29-летнему нападающему придётся пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 45 млн.

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