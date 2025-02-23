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«Зенит» получил предложение из Саудовской Аравии о продаже защитника

«Зенит» получил предложение из Саудовской Аравии о продаже защитника
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«Зенит» получил предложение от саудовского клуба о покупке бразильского защитника Роберта Ренана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Речь идёт о полноценном переходе, сумма возможного выкупа — € 16-20 млн», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, в этом сезоне, по данным портала Transfermarkt, клуб приобрёл игроков на € 77,1 млн, а продал — на € 43,75. При этом летом клуб, помимо Ренана, должен покинуть Вендел — он перейдёт в бразильский «Ботафого» за сумму, близкую к € 20 млн. О договорённости об этом трансфере уже было объявлено официально.

На текущий момент Ренан выступает в составе «Аль-Шабаба» на правах аренды. Он принял участие в 19 матчах саудовской Про-Лиги в нынешнем сезоне.

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