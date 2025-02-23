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Слот ответил, как относится к обвинениям «Сити» в нарушении 115 финансовых правил

Слот ответил, как относится к обвинениям «Сити» в нарушении 115 финансовых правил
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал об отношении к обвинениям «Манчестер Сити» в нарушении 115 финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Я не слежу за этим делом, потому что оно не влияет на сезон. Иногда вижу заголовки, но не слежу за этим. Для меня расходы «Манчестер Сити» не являются вопросом. Единственное, что могу отметить, — это потерю ими Хулиана Альвареса летом, на замену которому они взяли только Савиньо. По этой причине их ситуация летом была похожа на нашу. Зимой они усилились, вероятно, потому что чувствовали необходимость в этом. Вот и всё. Я не знаю причин, по которым они приобрели четырёх игроков», — приводит слова Слота Goal.

Ранее АПЛ предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушении 115 финансовых правил, допущенных в период с 2009 по 2018 год.

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