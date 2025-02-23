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Гвардиола ответил Каррагеру, заявившему, что Холанд избегает встречи с Рюдигером на поле

Гвардиола ответил Каррагеру, заявившему, что Холанд избегает встречи с Рюдигером на поле
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, заявившего, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд мог не принять участия в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1) из-за нежелания играть против защитника «сливочных» Антонио Рюдигера.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«О боже, он это сказал? Джейми Каррагер сказал так?

Я не знаю, почему он [Каррагер] так странно ведёт себя. Он сказал, что Холанд не хотел выходить? Это некрасиво, и это не является правдой. Холанд был настроен играть, но у него были проблемы с коленом, поэтому он не смог выйти на поле», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:

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