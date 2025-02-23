Тренер «Челси» Мареска — о поражении от «Астон Виллы»: в АПЛ нужно быть хладнокровным

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Астон Виллой» (1:2). Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«Хорошо сыграли и отреагировали на предыдущую встречу. Мы не заслуживали такого [результата]. Мы снова вели 1:0, у нас было больше шансов забить. В этой лиге нужно быть хладнокровным до конца, иначе может случиться всё что угодно.

Нам не хватает опасности за спинами защитников, центрфорварда. На прошлой неделе мы попробовали Педру [Нету]. Это тяжело, потому что команда была хороша и выкладывалась по полной. Мы проиграли и недовольны этим. Если будем выступать так, как сегодня, то сможем до конца играть значимую роль. Разница делается в штрафной.

Нужно продолжать. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и придерживаться своего курса. У нас трудные времена, и мы должны с этим справиться», — приводит слова Марески Sky Sports.

После 26 сыгранных матчей «Челси» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Энцо Марески сыграют с «Саутгемптоном». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 61 очко.