Эмери — о двух ассистах Рашфорда в матче с «Челси»: Маркус провёл фантастические минуты

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (2:1). Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Важными результативными действиями отметился новичок «львов» Маркус Рашфорд. Он отдал два ассиста на Марко Асенсио.

«Конечно, если бы мы проиграли, наше положение в таблице было бы хуже. Мы начали матч очень плохо, пропустили гол, проигрывали единоборства, опаздывали и медленно прессинговали, не могли расставить игроков на поле так, как планировали. Затем постепенно ситуация улучшилась.

В раздевалке перед матчем мы говорили о том, что должны быть готовы все 90 минут, что нам важно следовать плану и что запасные должны быть готовы войти в игру.

Рашфорд? Мы его поддерживаем, помогаем ему, стараемся, чтобы он чувствовал себя комфортно здесь, обрёл уверенность. Мы хотим использовать его навыки в нашей тактической системе, предъявляем высокие требования. Он проходит этот процесс.

Конечно, он провёл фантастические 45 минут. Теперь нам нужна стабильность. Надеюсь, он будет важен для нас так же, как и в этом матче. Самое важное для него – почувствовать себя здесь уверенно, комфортно, оказаться в хорошей атмосфере, и это моя цель», — приводит слова Эмери BBC.

После 26 сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Унаи Эмери сыграют с «Кристал Пэлас». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 61 очко.