«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются 20-летним талантом из Бразилии — Bolavip

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику «Коринтианса» Брено Бидону. Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, эти клубы могут предпринять попытку приобрести бразильского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что ранее неназванная команда из чемпионата Англии уже сделала предложение «Коринтиансу» по трансферу Бидона в размере € 15 млн.

Полузащитник выступает в составе взрослой команды «Коринтианса» с марта 2024 года. Действующее трудовое соглашение Бидона с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: