Тибо Куртуа хочет вернуться в сборную Бельгии после увольнения Тедеско

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о готовности вернуться в сборную Бельгии. Напомним, Куртуа не играл в национальной команде страны из-за конфликта с Доменико Тедеско. Немецкий специалист уже покинул пост главного тренера сборной, его сменил Руди Гарсия.

«Не играл в составе сборной полтора года. Сейчас я готов вернуться», — приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью Rio Ferdinand.

В нынешнем сезоне Куртуа сыграл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 25 млн.

20 марта сборная Бельгии сыграет с национальной командой Украины в рамках Лиги наций УЕФА.