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Шамиль Газизов: благодаря «Зениту» и «Спартаку» в РПЛ приезжают игроки высокого уровня

Шамиль Газизов: благодаря «Зениту» и «Спартаку» в РПЛ приезжают игроки высокого уровня
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал об отношении к тратам «Зенита» и «Спартака» нынешней зимой.

«Пугают ли меня траты «Зенита» и «Спартака»? Вообще нет, даже не думал об этом. Они привозят в наш чемпионат качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола в целом. Радоваться надо, что игроки высокого уровня готовы ехать в Россию», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели нападающего Ливая Гарсию. В СМИ появлялась информация, что московский клуб мог заплатить за этот трансфер € 20 млн. Также «Спартак» купил вингера Пабло Солари. Сообщалось, что цена его перехода составила € 12 млн. «Зенит» приобрёл нападающего Луиса Энрике, который изначально оценивался примерно в € 30 млн.

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