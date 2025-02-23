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Гвардиола: мне точно повезло в карьере, ведь Лео Месси играл в моей команде

Гвардиола: мне точно повезло в карьере, ведь Лео Месси играл в моей команде
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ему повезло, поскольку под его руководством выступал нападающий Лионель Месси.

«В чём мне точно повезло в карьере, так это в том, что Лео Месси играл в моей команде. Мы работали вместе в течение трёх лет. Это было особенное время», — приводит слова Гвардиолы Sky Sport.

Гвардиола тренировал Месси в период своей работы в «Барселоне», взрослую команду которой он возглавлял с 2008 по 2012 год. За это время сине-гранатовые дважды выиграли Лигу чемпионов, трижды побеждали в чемпионате и Суперкубке Испании, а также дважды завоевали Кубок Испании.

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