Даниил Зорин рассказал, как относится к прозвищу «русский Де Брёйне»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака», рассказал о своих сильных сторонах как футболиста, а также ответил, как относится к сравнениям с хавбеком «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне.

— Твои известные сильные стороны утвердились за эти этапы карьеры?

— Я всегда старался забивать как можно больше мячей, отдавать голевые передачи и в целом — обострять впереди. Я с ранних этапов карьеры был нацелен на атаку и на повторяющиеся действия впереди: удары, голы, результативные передачи. Всегда старался это проявлять.

— Прозвище «русский Де Брёйне», соответственно, поэтому преследует тебя всю карьеру?

— Может, и так (улыбается). Думаю, скорее из-за внешней схожести. Возможно, у нас у обоих причёска одинаково светлая. В принципе, наверное, поэтому в «Спартаке» такое наше сравнение бытовало, — приводит слова Зорина пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте.

20 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Зориным до 2028 года и о переходе полузащитника в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. В составе взрослой команды красно-белых Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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