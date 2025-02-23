Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Зорин рассказал, как относится к прозвищу «русский Де Брёйне»

Даниил Зорин рассказал, как относится к прозвищу «русский Де Брёйне»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака», рассказал о своих сильных сторонах как футболиста, а также ответил, как относится к сравнениям с хавбеком «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне.

— Твои известные сильные стороны утвердились за эти этапы карьеры?
— Я всегда старался забивать как можно больше мячей, отдавать голевые передачи и в целом — обострять впереди. Я с ранних этапов карьеры был нацелен на атаку и на повторяющиеся действия впереди: удары, голы, результативные передачи. Всегда старался это проявлять.

— Прозвище «русский Де Брёйне», соответственно, поэтому преследует тебя всю карьеру?
— Может, и так (улыбается). Думаю, скорее из-за внешней схожести. Возможно, у нас у обоих причёска одинаково светлая. В принципе, наверное, поэтому в «Спартаке» такое наше сравнение бытовало, — приводит слова Зорина пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте.

20 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Зориным до 2028 года и о переходе полузащитника в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. В составе взрослой команды красно-белых Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Хавбек «Спартака» Зорин назвал лучшего футболиста, против которого ему приходилось играть

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android