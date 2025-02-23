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Акинфеев — о готовности ЦСКА ко второй части сезона РПЛ: не смотрим на результаты матчей

Акинфеев — о готовности ЦСКА ко второй части сезона РПЛ: не смотрим на результаты матчей
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги зимних тренировочных сборов красно-синих перед началом второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Дорогие друзья! Ну что, сборы завершились. Я думаю, что поработали хорошо. Не смотрим на результаты матчей. Я полагаю, что основные результаты должны быть в чемпионате и в Кубке России. Это намного важнее, чем [то, что] сейчас.

Вылетаем скоро домой, начнём подготовку к игре с «Зенитом». Надеюсь, что нас ждёт достаточно хорошая весна», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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