Зорин: борьба «Спартака» за титул оправдывает покупки легионеров за большие деньги

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака», считает оправданными траты красно-белых на приобретение иностранных футболистов в ситуации борьбы за чемпионство.

— Прошлогодняя смена тренера в «Спартаке» сыграла роль в решении вопроса о твоём будущем? Возможно, сербский тренер Деян Станкович делает ставку на юные дарования из числа воспитанников?

— Не сказал бы, что сейчас много молодых ребят играют в основном составе «Спартака». Напротив, покупаются за достаточно большие деньги легионеры, и сейчас команда борется за чемпионство. Думаю, борьба за титул оправдывает это, — приводит слова Зорина пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте.

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели нападающего Ливая Гарсию. В СМИ появлялась информация, что московский клуб мог заплатить за этот трансфер € 20 млн. Также «Спартак» купил вингера Пабло Солари. Сообщалось, что цена его перехода составила € 12 млн.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Сколько стоят молодые футболисты: