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Зорин объяснил, чем стиль футбола «Ахмата» похож на игру «Спартака»

Зорин объяснил, чем стиль футбола «Ахмата» похож на игру «Спартака»
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака», порассуждал о схожести футбольных стилей этих двух команд.

— Что думаешь о футболе в исполнении «Ахмата»? Он похож на спартаковский?
— Как раз касались этого в разговоре с главным тренером. Нынешний «Ахмат» действительно играет в схожий со спартаковским стиль футбола, который ставит Деян Станкович: постоянный прессинг, много атак и голевых моментов. Надеюсь быстрее освоить требования в новой команде, — приводит слова Зорина пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте.

20 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Зориным до 2028 года и переходе полузащитника в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место. «Ахмат» заработал 13 очков и располагается на 15-й строчке.

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