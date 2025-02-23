Тренер «МЮ» Аморим — о матче с «Эвертоном»: их наставник справляется с работой лучше меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что наставник «Эвертона» Дэвид Мойес справляется с работой лучше него. В субботу, 22 февраля, «красные» сыграли вничью с «синими» (2:2), отыгравшись по ходу матча с 0:2.

«Дэвид Мойес справляется с работой лучше меня, это довольно очевидно. В наших клубах разный уровень давления. Такие мелочи, как победа в одном или двух матчах, придают уверенности. Стоит отдать должное игрокам «Эвертона» и особенно тренеру.

Если мы выиграем две встречи или даже одну, всё постепенно будет меняться. Когда вы побеждаете, развеять сомнения футболистов намного легче», — приводит слова Аморима The Guardian.

После 26 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима встретятся с «Ипсвич Таун». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 61 очко.