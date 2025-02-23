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Робин ван Перси возглавил «Фейеноорд»

Робин ван Перси возглавил «Фейеноорд»
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Экс-форвард ротердамского «Фейеноорда» Робин ван Перси стал главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Робин ван Перси

Робин ван Перси

Фото: пресс-служба ФК «Фейеноорд»

«Обладая обширным международным опытом, Робин, очевидно, может помочь игрокам в дальнейшем развитии. Более того, его видение футбола идеально соответствует тому, что мы имеем в виду в «Фейеноорде»: атакующий и организованный футбол в сочетании с мужеством, интенсивностью и борьбой.

Чтобы помочь ему как тренеру в реализации этого видения, мы нашли очень опытного помощника в лице Рене Хаке, который также усилит технический персонал с немедленным эффектом», — сказал генеральный директор нидерландского клуба Деннис те Клозе.

Трудовое соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до лета 2027 года. Ранее Робин ван Перси работал с молодёжными командами «Фейеноорда» и возглавлял «Херенвен».

После 23 сыгранных матчей «Фейеноорд» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные ван Перси сыграют с «Неймегеном». Турнирную таблицу Эредивизи сезона-2024/2025 возглавляет «Аякс», у которого 54 очка.

5 и 11 марта роттердамский клуб сыграет с миланским «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

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