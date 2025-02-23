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Sky Sport: Киммих близок к продлению контракта с «Баварией», возможный срок — до 2028 года

Sky Sport: Киммих близок к продлению контракта с «Баварией», возможный срок — до 2028 года
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Переговоры между крайним защитником Йозуа Киммихом и «Баварией» о продлении контракта футболиста находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что пролонгация трудового соглашения будет завершена в ближайшие дни. Вероятно, новый контракт Киммиха с мюнхенским клубом будет рассчитан до 2028 года. Подчёркивается, что 30-летний игрок не вёл конкретных переговоров с «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», несмотря на информацию СМИ об их интересе к защитнику.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до грядущего лета.

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