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Глава Ла Лиги: мадридский «Реал» — клуб, который вечно плачет и ищет заговоры

Глава Ла Лиги: мадридский «Реал» — клуб, который вечно плачет и ищет заговоры
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике мадридский «Реал» за частые жалобы «сливочных» на судейство в матчах испанской Примеры.

«В последние недели произошло много спорных ситуаций с участием судей. Мадридский «Реал» и его телевидение создают полемику [вокруг этого] и формируют ложные представления, ставя под сомнение весь футбол. Все клубы жалуются, но в Мадриде уделяют этому особое внимание. Я знаю многих мадридцев, которые не согласны с поведением «Реала», являющегося клубом, который всё время плачет. Они поплачут на этих выходных и будут делать это на следующих выходных, а также будут обвинять во всём заговор [против них]», — приводит слова Тебаса The Objective.

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