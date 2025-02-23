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Кечинов: у «Спартака» великолепные шансы на чемпионство, ключевой станет игра с «Зенитом»

Кечинов: у «Спартака» великолепные шансы на чемпионство, ключевой станет игра с «Зенитом»
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о шансах красно-белых взять чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, что «Спартак» продолжит играть так, как делал это до зимнего перерыва. Был отличный отрезок и пять-шесть побед подряд. Но понятное дело, что уже с «Оренбургом» не будет легко. У «Спартака» поставлена игра, особенно впереди. Там есть взаимодействия, которые приносят результат. Угальде, Бонгонда, Маркиньос понимают, как играть и комбинировать в атаке.

В нападение приехали Солари и Гарсия. Надо решать, кого ставить в состав, а кого сажать на скамейку. Конечно, это головная боль для Станковича, но она приятная. Надеюсь, «Спартак» продолжит выступать так же. Шансы на чемпионство великолепные. Ключевой станет встреча с «Зенитом», где мы уже будем понимать, готов ли «Спартак» к весне и к борьбе за чемпионство», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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