Глава Ла Лиги: президент «Реала» обманывает людей и представляет футбол для богатых

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

«Футбол Флорентино обманывает людей. Он представляет олигархический футбол, предназначенный только для богатых. Перес всё хочет решать сам и самостоятельно распределять деньги. Часть сторонников мадридизма совершает ошибку, одобряя всё, что делает Флорентино. У мадридцев должно быть собственное, независимое мнение. Я счастлив, когда «Реал» побеждает. Был очень рад победе «Реала» в Лиге чемпионов. Но я мадридист, а не флорентиец.

Суперлига? Я не представляю Ла Лигу без мадридского «Реала», это невозможно. [Однако] Флорентино очень упрям. Он никогда не проигрывает», — приводит слова Переса Marca со ссылкой на The Objective.

Напомним, Перес является инициатором создания Европейской Суперлиги — соревнования, не подчиняющегося УЕФА и ФИФА.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: