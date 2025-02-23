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Глава Ла Лиги: президент «Реала» обманывает людей и представляет футбол для богатых

Глава Ла Лиги: президент «Реала» обманывает людей и представляет футбол для богатых
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

«Футбол Флорентино обманывает людей. Он представляет олигархический футбол, предназначенный только для богатых. Перес всё хочет решать сам и самостоятельно распределять деньги. Часть сторонников мадридизма совершает ошибку, одобряя всё, что делает Флорентино. У мадридцев должно быть собственное, независимое мнение. Я счастлив, когда «Реал» побеждает. Был очень рад победе «Реала» в Лиге чемпионов. Но я мадридист, а не флорентиец.

Суперлига? Я не представляю Ла Лигу без мадридского «Реала», это невозможно. [Однако] Флорентино очень упрям. Он никогда не проигрывает», — приводит слова Переса Marca со ссылкой на The Objective.

Напомним, Перес является инициатором создания Европейской Суперлиги — соревнования, не подчиняющегося УЕФА и ФИФА.

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