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Мусаев признался, что следит за результатами Слуцкого в Китае

Мусаев признался, что следит за результатами Слуцкого в Китае
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Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что следит за результатами российского специалиста Леонида Слуцкого в Китае.

«Честно, я слежу. Не смотрю матчи, но за счётом и бомбардирами клуба слежу. У нас там был фотограф, я у него спрашивал про бомбардира из Бразилии, играющего за «Шанхай». И он некоторые вещи про него рассказывал.

Выиграет ли Леонид Викторович чемпионат Китая? Сейчас он хорошо начал год, выиграл трофей. Так что, дай бог, станет чемпионом», — приводит слова Мусаева Metaratings.

Под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл два Суперкубка Китая, а также стал серебряным призёром чемпионата страны. Российский тренер возглавляет «Шанхай» с января 2024 года.

За свою тренерскую карьеру Слуцкий возглавлял «Олимпию», «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», московский ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и казанский «Рубин».

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