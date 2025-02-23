Билялетдинов — о «Локо»: и без зимних трансферов они способны бороться за чемпионство

Экс-хавбек московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил турнирные перспективы красно-зелёных в весенней части чемпионата России без зимних трансферов.

«Без зимних трансферов шансы «Локомотива» побороться за чемпионство снизятся? Нет. Они будут бороться. Другое дело, хватит ли мастерства и сил. И это — переплетающиеся понятия, потому что настоящее мастерство проявляется при высоких скоростях. Всё остальное значит, что у тебя соперник не ахти или ты сам не ахти.

Основания для надежд есть. Старт чемпионата всё-таки обнадёжил. Наверное, работа над ошибками и недочётами всегда должна вестись, она и велась. Если никого серьёзного не потеряли, значит, может, и нормально. Если продолжат играть так же, как до этого, может, и вклинятся в борьбу за самые верхние места.

Молодые ребята стали на полгода старше. Опыт уже у них сидит. Зимняя работа по устранению ошибок наверняка проведена. А дальше кто что впитал, кто что выдаст. Но то, что они растут и прибавляют в мастерстве, — может, это и перевесило. Так что будем наблюдать за «Локомотивом» с дополнительной мотивацией», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.