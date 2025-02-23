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Экс-игрок ЦСКА Иванов: Семак рассчитывает на Зделара в «Зените», а Николичу он не нужен

Экс-игрок ЦСКА Иванов: Семак рассчитывает на Зделара в «Зените», а Николичу он не нужен
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов высказался о трансфере сербского полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» из армейского клуба.

«Нет ничего неожиданного в переходе Зделара в «Зенит». Петербуржцы могут себе позволить любой трансфер. В команде есть главный тренер, который понимает, зачем ему игрок. Семак рассчитывает на Зделара.

Вряд ли ЦСКА что-то потерял с его уходом. Скорее всего, Николичу не нужен Зделар», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Зделар сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующеий трудовой контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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