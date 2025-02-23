Кечинов: если Зиньковский наберёт сумасшедшую форму, Станкович сам скажет возвращать его

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трансфере полузащитника Антона Зиньковского в самарские «Крылья Советов» из стана красно-белых.

«Логично, что Зиньковского отдали в аренду. Он совсем перестал играть у Станковича, тренер абсолютно ему не доверял. А Антону будет уже 29, необходима практика. Надо перезагрузиться, снова почувствовать ритм и уверенность. Тогда Антон будет играть на том уровне, с которым переходил в «Спартак». «Крылья Советов» — его клуб, где Зиньковского знают и любят. Конечно, это может помочь.

После аренды, возможно, и получится вернуться в «Спартак». Надеюсь, что Антон станет сильнее. Если Зиньковский начнёт играть как в свой лучший сезон и наберёт сумашсшедшую форму, Станкович сам распорядится возвращать его обратно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.