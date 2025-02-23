«Барселоне» интересен Йылдыз, «Ювентус» оценивает игрока в € 80 млн — El Nacional

«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые изучают возможность с осуществлением трансфера турецкого футболиста, однако понимают, что «Ювентус» потребует за него солидную денежную сумму. Подчёркивается, что «Старая синьора» готова рассмотреть предложение по Йылдызу в размере € 80 млн. Однако «Барселоне» необходимо продать нескольких игроков, чтобы она могла приобрести 19-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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