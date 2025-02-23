«Когда враньё – образ жизни». Кержаков отреагировал на обвинения со стороны экс-супруги

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков обвинил свою бывшую супругу Милану Тюльпанову во лжи.

Фото: скриншот из аккаунта Александра Кержакова в социальной сети

22 февраля Тюльпанова выложила в социальной сети видео, на котором показала, что Кержаков перевёл ей 1 рубль, пошутив: «Не могу сказать, что он не платит алименты». Опубликовав появившиеся в СМИ заголовки в сторис, Александр написал: «Когда враньё – образ жизни». К этому сообщению бывший футболист сине-бело-голубых прикрепил скриншот, на котором видно, что он отправил Милане два перевода: на 1 рубль и на 85 тыс. рублей.

За свою профессиональную игровую карьеру Кержаков выступал за санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».