Игрок «Зенита» Педро поделился эмоциями от победы на молодёжном чемпионате Южной Америки

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал о победе на молодёжном чемпионате Южной Америки и о своей физической форме после данного турнира.

«Было действительно непросто. В начале турнира пришлось пережить не самый простой период, но затем команда собралась, смогла переломить ход турнирной борьбы, и впоследствии в финальном раунде мы не потерпели ни одного поражения.

Побеждали, сыграли один раз вничью и смогли доказать, что мы — сильнейшие. Это исполнение мечты — выйти на поле в футболке сборной. Так что внутри только благодарность и ощущение выполненной задачи.

Думаю, это был очень требовательный с точки зрения физических кондиций турнир, и борьба была очень тяжёлой. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Мне необходимы были пару выходных дней, я их получил, смог выспаться, немножко перевести дух и на сегодняшний момент оцениваю свою физическую форму как достаточно хорошую.

Сегодня я вернулся к занятиям с командой, буду продолжать входить в ритм», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».