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Экс-игрок ЦСКА поделился ожиданиями от выступления команды после зимней паузы

Экс-игрок ЦСКА поделился ожиданиями от выступления команды после зимней паузы
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Бывший защитник ЦСКА Василий Иванов высказал ожидания от выступления красно-синих после зимней паузы.

«Всё будет зависеть от того, как команда проведёт начало весны. Если будет серия побед, уверенность даст шанс на попадание в тройку. Если начнут неудачно, а соперники будут набирать очки, дальше будет сложно психологически перебороть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и на текущий момент занимает шестое место. В 1-м туре после возобновления РПЛ красно-синие встретятся с «Зенитом». Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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