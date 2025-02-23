Миранчук обратился к болельщикам после победы «Атланты» в матче с «Монреалем»
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Российский полузащитник Алексей Миранчук на английском языке обратился к болельщикам «Атланты» после победы команды в матче 1-го тура американской лиги МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (3:2).
США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 2
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
1:0 Латте Лат – 42' 1:1 Салиба – 47' 2:1 Латте Лат – 63' 2:2 Овусу – 71' 3:2 Москера – 85'
«Всем привет! Привет, дорогие друзья. Важная победа. Спасибо, что пришли, крепко обнял. Увидимся на следующей игре. Спасибо!», — сказал Миранчук в видео в соцсетях «Атланты».
Российский полузащитник провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.
В следующем туре «Атланта» в гостях сыграет на выезде с «Шарлотт», а «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте».
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