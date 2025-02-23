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Миранчук обратился к болельщикам после победы «Атланты» в матче с «Монреалем»

Миранчук обратился к болельщикам после победы «Атланты» в матче с «Монреалем»
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Российский полузащитник Алексей Миранчук на английском языке обратился к болельщикам «Атланты» после победы команды в матче 1-го тура американской лиги МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (3:2).

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 2
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
1:0 Латте Лат – 42'     1:1 Салиба – 47'     2:1 Латте Лат – 63'     2:2 Овусу – 71'     3:2 Москера – 85'    

«Всем привет! Привет, дорогие друзья. Важная победа. Спасибо, что пришли, крепко обнял. Увидимся на следующей игре. Спасибо!», — сказал Миранчук в видео в соцсетях «Атланты».

Российский полузащитник провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.

В следующем туре «Атланта» в гостях сыграет на выезде с «Шарлотт», а «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте».

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