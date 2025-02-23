Миранчук обратился к болельщикам после победы «Атланты» в матче с «Монреалем»

Российский полузащитник Алексей Миранчук на английском языке обратился к болельщикам «Атланты» после победы команды в матче 1-го тура американской лиги МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (3:2).

«Всем привет! Привет, дорогие друзья. Важная победа. Спасибо, что пришли, крепко обнял. Увидимся на следующей игре. Спасибо!», — сказал Миранчук в видео в соцсетях «Атланты».

Российский полузащитник провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.

В следующем туре «Атланта» в гостях сыграет на выезде с «Шарлотт», а «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте».

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