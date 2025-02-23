Месси получил жёлтую карточку после того, как накричал на судью в матче МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил жёлтую карточку после матча 1-го тура МЛС с «Нью-Йорк Сити» (2:2) за излишне эмоциональное общение с главным судьёй встречи.

После того, как 37-летний футболист был предупреждён, он продолжил кричать на арбитра.

Фото: Кадр из трансляции Apple TV

Фото: Кадр из трансляции Apple TV

Фото: Кадр из трансляции Apple TV

Отметим, на 23-й минуте игры красную карточку получил защитник хозяев Томас Авилес.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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