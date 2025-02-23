Месси получил жёлтую карточку после того, как накричал на судью в матче МЛС
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил жёлтую карточку после матча 1-го тура МЛС с «Нью-Йорк Сити» (2:2) за излишне эмоциональное общение с главным судьёй встречи.
После того, как 37-летний футболист был предупреждён, он продолжил кричать на арбитра.
Фото: Кадр из трансляции Apple TV
Фото: Кадр из трансляции Apple TV
Фото: Кадр из трансляции Apple TV
Отметим, на 23-й минуте игры красную карточку получил защитник хозяев Томас Авилес.
США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Авилес – 5' 1:1 Иленич – 26' 1:2 Мартинес – 55' 2:2 Сеговия – 90+10'
Удаления: Авилес – 23' / нет
Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
Месси в Баку подарили ковёр с его изображением:
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