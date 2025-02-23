Экс-полузащитник ЦСКА Иванов: с «Зенитом» команда приложит максимум усилий

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Экс-полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своём поле примет армейцев. Игра состоится 1 марта.

«Игра будет интересной после большого перерыва. Команды готовились, давно не играли в чемпионате. Матчи с такими соперниками всегда проходят интересно. «Зениту» будет помогать домашняя обстановка, но ЦСКА — хорошая команда.

Матч будет тяжёлым, но с «Зенитом» приложат максимум усилий», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.