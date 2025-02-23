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Озил может войти в исполком правящей партии Турции — Halk TV

Озил может войти в исполком правящей партии Турции — Halk TV
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Бывший атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной команды Германии Месут Озил может начать политическую карьеру. Об этом сообщает Halk TV.

По информации источника, Озил может войти в состав Центрального исполнительного комитета правящей турецкой Партии справедливости и развития.

Месут завершил игровую карьеру в 2023 году. За свою профессиональную футбольную карьеру Озил выступал за «Шальке», «Вердер», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Фенербахче» и «Башакшехир». За национальную команду Германии экс-футболист сыграл 92 матча, в которых отметился 23 забитыми мячами и 40 результативными передачами.

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