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Глава УЕФА: отступные за Винисиуса € 1 млрд? Эта сумма не имеет финансового обоснования

Глава УЕФА: отступные за Винисиуса € 1 млрд? Эта сумма не имеет финансового обоснования
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на информацию о готовности клубов из Саудовской Аравии заплатить мадридскому «Реалу» € 1 млрд в качестве суммы отступных за нападающего Винисиуса Жуниора.

«Я отношусь к подобной информации так же серьёзно, как к слухам, что Лига чемпионов будет проходить за пределами Европы. Не знаю, правдивы ли данные новости. Это огромная цифра, которая не имеет финансового обоснования, однако решение будет за саудовцами, если, конечно, это правда», — приводит слова Чеферина Marca со ссылкой на Delo.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года.

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