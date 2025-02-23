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Рашфорд — лидер АПЛ по ассистам и голевым моментам после своего перехода в «Астон Виллу»

Рашфорд — лидер АПЛ по ассистам и голевым моментам после своего перехода в «Астон Виллу»
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Крайний нападающий «Астон Виллы» Маркус Рашфорд создал больше всего голевых моментов (4) в чемпионате Англии, а также сделал наибольшее количество результативных передач (2) и попыток дриблинга (15) после своего перехода в бирмингемский клуб. Об этом сообщает Opta.

27-летний футболист перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 2 февраля 2025 года. За этот период он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги. Арендное соглашение Рашфорда с бирмингемским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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