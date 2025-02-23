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Президент УЕФА Чеферин: 99% людей довольны новым форматом Лиги чемпионов

Президент УЕФА Чеферин: 99% людей довольны новым форматом Лиги чемпионов
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что новый формат Лиги чемпионов уже показал свою эффективность.

«Я слышал только положительные отзывы [о новом формате Лиги чемпионов]. Изначально было больше критики, которая появляется всякий раз, когда происходят изменения. Считаю, что на текущий момент 99% людей довольны обновлённым форматом Лиги чемпионов.

Соревнование стало ещё более непредсказуемо, до последнего момента не было известно, кто прошёл квалификацию. Это тотальный успех, оценки Лиги чемпионов превосходны. Все три турнира, включая Лигу Европы и Лигу конференций, являются успешными.

Спонсоры рады, что больше команд принимают участие в этих турнирах. Теперь они ещё сильнее хотят присоединиться и инвестировать в соревнования УЕФА. То же самое касается телевидения и других вещателей, которые освещают матчи», — приводит слова Чеферина Marca со ссылкой на Delo.

Новый формат Лиги чемпионов начал действовать с нынешнего сезона.

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