«Реал» никогда не хотел продавать Тчуамени, несмотря на недовольство фанатов — Marca

Мадридский «Реал» не рассматривал вариант с продажей опорного полузащитника Орельена Тчуамени, несмотря на критику в адрес футболиста, обрушившуюся на него в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» продолжает видеть во французском хавбеке важную часть будущей команды. Тчуамени пользуется доверием руководства, раздевалки и главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

Напомним, ранее произошло несколько эпизодов, когда болельщики «Реала» освистали Тчуамени. Один из них случился в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3), в котором ошибка французского игрока привела к голу в ворота «сливочных». После этого фанаты испанского гранда свистели Тчуамени при каждом его касании мяча.

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