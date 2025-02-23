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Массимо Каррера: возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идёт и за места в еврокубках

Массимо Каррера: возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идёт и за места в еврокубках
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Экс главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном возвращении российских клубов в еврокубковые турниры.

«Возвращение российских клубов в еврокубки? Надеюсь, скоро это произойдёт. Возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идёт не только за чемпионство, но и за места в еврокубках», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, набрав также 35 очков.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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