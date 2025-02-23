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Новакович — о Зделаре: Саша тоже удивился приглашению в «Зенит»

Новакович — о Зделаре: Саша тоже удивился приглашению в «Зенит»
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Бывший полузащитник пермского «Амкара» Митар Новакович высказался о трансфере сербского хавбека Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» из московского ЦСКА.

Саша Зделар — мой очень хороший друг, хочу пожелать ему удачи в «Зените». Саша классный футболист, его преимущество в том, что он много работает на поле, наворачивает столько километров каждый матч, настоящий трудяга с характером. Я уверен, что он будет много играть в «Зените», это хороший трансфер для них.

— В России многие удивились этому переходу. Вы говорили с Сашей?
— Общались, да. Он тоже удивился. Но в «Зените» знают, что это хороший футболист — я уверен, что Зделар им подойдёт, — приводит слова Новаковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Саша Зделар сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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