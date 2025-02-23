«Наполи» проиграл «Комо» в матче 26-го тура Серии А

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Комо» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло (Пинероло, Италия). «Комо» обыграл «Наполи» со счётом 2:1.
На седьмой минуте защитник «Наполи» Амир Ррахмани закатил мяч в свои ворота. На 17-й минуте нападающий гостей Джакомо Распадори сравнял счёт. Победный мяч хозяев на 77-й минуте забил форвард Ассане Диао — 2:1.
После 26 сыгранных матчей «Комо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 56 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 57 очков.
- 23 февраля 2025
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