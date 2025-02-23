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Аморим: Бруну Фернандеш — лидер команды и важен для неё на любой позиции

Аморим: Бруну Фернандеш — лидер команды и важен для неё на любой позиции
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил важную роль в команде атакующего полузащитника и капитана Бруну Фернандеша.

«Бруну Фернандеш — лидер. Я доверяю ему. Бруну очень важен для нас, независимо от позиции, на которой он играет. Он тот самый парень, способный взять под контроль мяч в самые трудные моменты. Это действительно важно для команды», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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