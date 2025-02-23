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Глава УЕФА: картина мира Моуринью может быть размытой во время игр, но он хороший человек

Глава УЕФА: картина мира Моуринью может быть размытой во время игр, но он хороший человек
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об известном португальском тренере Жозе Моуринью, возглавляющем «Фенербахче».

«Он великий человек. Моуринью ведёт себя уникально, когда идёт матч. Его восприятие реальности становится немного размытым, потому что во время игр он меняется, но на самом деле Жозе замечательный человек.

У нас очень хорошие отношения. Во время коронавирусной пандемии он сам доставлял еду в дома престарелых по всему Лондону. Моуринью — очень интересный человек, и мы очень хорошо общаемся», — приводит слова Чеферина Marca со ссылкой на Delo.

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