«Наполи» упустил лидерство в Серии А, не сумев победить в четвёртом матче подряд

«Наполи» не сможет подняться на первую строчку чемпионата Италии по итогам 26-го тура после того, как уступил «Комо» со счётом 1:2. Команда Антонио Конте с 56 очками находится на втором месте, отставая от лидирующего «Интера» на одно очко.
Неаполитанский клуб не может одержать победу в Серии А в четвёртом матче подряд. В этих играх у подопечных Конте три ничьих и одно поражение. «Наполи» поделил очки с «Ромой» (1:1), «Удинезе» (1:1) и «Лацио» (2:2).
В следующем туре итальянского чемпионата клуб из Неаполя встретится с «Интером». Игра пройдёт 1 марта на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
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