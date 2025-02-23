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Непомнящий: не уверен, что Дзюба в ЛЧ — это интересно. «Кайрат» будет мальчиками для битья

Непомнящий: не уверен, что Дзюба в ЛЧ — это интересно. «Кайрат» будет мальчиками для битья
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в «Кайрат». Ранее владелец казахстанского клуба Кайрат Боранбаев сообщил, что обсуждает данный вариант с российским футболистом.

«Возможный переход в «Кайрат» — дело самого Артёма. У меня есть сомнения, что за Дзюбой в еврокубках было бы интересно наблюдать. Естественно, «Кайрат» имеет право играть в Лиге чемпионов. Но там, а особенно с новой системой, команда будет мальчиками для битья», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующий контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Источник: РПЛ начала оцифровку протоколов матчей из-за возможного рекорда Дзюбы

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