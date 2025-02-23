Широков, Сычёв, Ребров, Булыкин и Алдонин объяснили, чем им нравится падел
Легенды российского футбола назвали три основные причины, по которым им нравится играть в падел (вид спорта на стыке тенниса, пинг-понга и сквоша).
- Коммьюнити.
- Спорт.
- Дружба.
Дмитрий Сычёв:
- Общение.
- Спортивный азарт.
- Соревновательный эффект.
Роман Широков:
- Интересная игра.
- Много коммуникации.
- И неплохое кардио, если попадёшь в корт (смеётся).
Евгений Алдонин:
- Удовольствие.
- Движение.
- Общение.
«Великолепный вид спорта, чтобы поддерживать себя в прекрасном физическом состоянии», — добавил Алдонин.
Дмитрий Булыкин:
- Эмоционально каждое очко.
- Интенсивно – долгие розыгрыши.
- Что-то необычное, новое, хочется постигнуть азы и тоже хорошо играть.
Отметим, что вчера, 22 февраля, состоялся запуск турнира Winline Padel Tour, в котором принимают участие, в частности, Алдонин, Булыкин, Сычёв, Широков и другие звёзды отечественного спорта.
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