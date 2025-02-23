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Широков, Сычёв, Ребров, Булыкин и Алдонин объяснили, чем им нравится падел

Широков, Сычёв, Ребров, Булыкин и Алдонин объяснили, чем им нравится падел
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Легенды российского футбола назвали три основные причины, по которым им нравится играть в падел (вид спорта на стыке тенниса, пинг-понга и сквоша).

Артём Ребров:

  1. Коммьюнити.
  2. Спорт.
  3. Дружба.

Дмитрий Сычёв:

  1. Общение.
  2. Спортивный азарт.
  3. Соревновательный эффект.

Роман Широков:

  1. Интересная игра.
  2. Много коммуникации.
  3. И неплохое кардио, если попадёшь в корт (смеётся).

Евгений Алдонин:

  1. Удовольствие.
  2. Движение.
  3. Общение.

«Великолепный вид спорта, чтобы поддерживать себя в прекрасном физическом состоянии», — добавил Алдонин.

Дмитрий Булыкин:

  1. Эмоционально каждое очко.
  2. Интенсивно – долгие розыгрыши.
  3. Что-то необычное, новое, хочется постигнуть азы и тоже хорошо играть.

Отметим, что вчера, 22 февраля, состоялся запуск турнира Winline Padel Tour, в котором принимают участие, в частности, Алдонин, Булыкин, Сычёв, Широков и другие звёзды отечественного спорта.

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