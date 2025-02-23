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Фанатов «Валенсии» арестовали за избиение болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью

Фанатов «Валенсии» арестовали за избиение болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью
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Двух фанатов «Валенсии» задержали по подозрению в нападении на двух болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью после матча между командами в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает COPE.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гейе – 32'     1:1 Садик – 84'    

По информации источника, в результате расследования сотрудники полиции установили личности двух ультрас «Валенсии». Известно, что молодые люди испанского происхождения и им по 20 лет.

Отмечается, что в «Валенсии» заявили о том, что не знают, являются ли задержанные владельцами клубных абонентов. Если это будет подтверждено, то абонементы аннулируют. В клубе также выразили готовность в сотрудничестве с полицией по данному происшествию.

После матча на стадионе «Керамика» в Вильярреале несколько человек в капюшонах, одетые в чёрное, напали на двух болельщиков местной команды. К моменту приезда полиции и скорой помощи нападавшие успели скрыться. У одного из болельщиков был сильный удар в область челюсти, вызвавший обильное кровотечение, а у второго случился приступ паники, обоих госпитализировали.

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