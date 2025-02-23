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Тренер «Наполи» Конте высказался о поражении команды в матче с «Комо»

Тренер «Наполи» Конте высказался о поражении команды в матче с «Комо»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Комо» (1:2).

Италия — Серия А . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Ррахмани – 7'     1:1 Распадори – 17'     2:1 Диао – 77'    

«Мы все выигрываем и проигрываем вместе: я тот, кто в основном за всё отвечает. Я всегда говорил, что не стоит тянуть трос слишком сильно, иначе двигатель сломается. Команда выкладывается по полной и не может сделать большего. Мы делаем что-то невероятное», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в социальной сети Х.

После 26 сыгранных матчей «Комо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 56 очков.

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