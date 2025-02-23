Фабрегас: я многому научился у Конте в «Челси», один матч с ним стоит как год опыта

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал победу в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (2:1).

«Наполи» — очень сильная команда с невероятным тренером, который поменял множество тактик во время матча. Одна игра против Антонио Конте поднимает планку и стоит как год опыта. Я многому научился у него в «Челси», — цитирует Фабрегаса Николо Скира в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Напомним, Сеск Фабрегас выступал за «Челси», когда английским клубом руководил нынешний тренер «Наполи» Антонио Конте.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает второе место с 56 очками и отставанием в одно очко от «Интера». «Комо» находится на 13-й строчке, у подопечных Фабрегаса 28 очков в 26 матчах.