«Атлетик» Бильбао разгромил «Вальядолид» в матче 25-го тура Ла Лиги со счётом 7:1

Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Атлетик» одержал победу со счётом 7:1.
В составе хозяев отличились Микель Хаурехисар, Мароан Саннади, Ойан Сансет, Горка Гурусета, Иньяки Уильямс и Нико Уильямс, который оформил дубль. В составе «Вальядолида» единственный гол забил Мамаду Силла. На 57-й минуте встречи Станко Юрич получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.
После 25 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.
- 23 февраля 2025
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