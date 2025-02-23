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Атлетик Б — Вальядолид, результат матча 23 февраля 2025, счёт 7:1, Ла Лига 2024-2025

«Атлетик» Бильбао разгромил «Вальядолид» в матче 25-го тура Ла Лиги со счётом 7:1
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Атлетик» одержал победу со счётом 7:1.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
7 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Хаурехисар – 10'     2:0 Уильямс – 35'     3:0 Саннади – 43'     4:0 Сансет – 45+2'     4:1 Силла – 47'     5:1 Уильямс – 66'     6:1 Гурусета – 69'     7:1 Уильямс – 87'    
Удаления: нет / Юрич – 56'

В составе хозяев отличились Микель Хаурехисар, Мароан Саннади, Ойан Сансет, Горка Гурусета, Иньяки Уильямс и Нико Уильямс, который оформил дубль. В составе «Вальядолида» единственный гол забил Мамаду Силла. На 57-й минуте встречи Станко Юрич получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

После 25 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.

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