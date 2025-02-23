Исак забил первые 50 голов в АПЛ в 76 матчах. Только шестеро сделали это быстрее

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак оформил дубль в первом тайме матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». На 33-й минуте Исак реализовал пенальти, а на 34-й сделал счёт 4:1 в пользу «Ньюкасла». Встреча проходил в эти минуты. Таким образом, шведский форвард довёл количество собственных забитых мячей в АПЛ до 50 в 76 игре. Об этом сообщил Opta Sport.

Исак стал седьмым игроком в английской Премьер-лиге по скорости достижения отметки в 50 голов.

В числе шести игроков, которые забили свои первые 50 голов в Премьер-лиге быстрее Исака, только двое — действующих. Форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду на первые 50 голов в АПЛ понадобилось 48 матчей. Норвежец и является лидером рейтинга. Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг отметки в 50 забитых мячей в 72-м матче.

Количество игр для достижения отметки в 50 голов в английской Премьер-лиге:

1. Эрлинг Холанд (48).

2. Энди Коул (65).

3. Алан Ширер (66).

4. Рууд ван Нистелрой (68).

5. Фернандо Торрес (72).

6. Мохамед Салах (72).

7. Александер Исак (76).