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Исак забил первые 50 голов в АПЛ в 76 матчах. Только шестеро сделали это быстрее

Исак забил первые 50 голов в АПЛ в 76 матчах. Только шестеро сделали это быстрее
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Форвард «Ньюкасла» Александер Исак оформил дубль в первом тайме матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». На 33-й минуте Исак реализовал пенальти, а на 34-й сделал счёт 4:1 в пользу «Ньюкасла». Встреча проходил в эти минуты. Таким образом, шведский форвард довёл количество собственных забитых мячей в АПЛ до 50 в 76 игре. Об этом сообщил Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Хадсон-Одои – 6'     1:1 Майли – 23'     2:1 Мёрфи – 25'     3:1 Исак – 33'     4:1 Исак – 34'     4:2 Миленкович – 63'     4:3 Йейтс – 90'    

Исак стал седьмым игроком в английской Премьер-лиге по скорости достижения отметки в 50 голов.

В числе шести игроков, которые забили свои первые 50 голов в Премьер-лиге быстрее Исака, только двое — действующих. Форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду на первые 50 голов в АПЛ понадобилось 48 матчей. Норвежец и является лидером рейтинга. Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг отметки в 50 забитых мячей в 72-м матче.

Количество игр для достижения отметки в 50 голов в английской Премьер-лиге:

1. Эрлинг Холанд (48).
2. Энди Коул (65).
3. Алан Ширер (66).
4. Рууд ван Нистелрой (68).
5. Фернандо Торрес (72).
6. Мохамед Салах (72).
7. Александер Исак (76).

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